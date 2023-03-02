الحكومة المصرية ترفع أسعار المحروقات بسبب

2023/03/02 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة البترول المصرية، زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية في السوق المحلية اعتبارا من الخميس، بنسب وصلت إلى 20% بسبب "تذبذب سعر صرف الجنيه"، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة.

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