2023/03/02 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس المركز الخبري الوطني.

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