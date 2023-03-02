غوتيريش: ينبغي تطبيق اتفاقية سنجار وصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي

2023/03/02 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أنه ينبغي تطبيق اتفاقية سنجار وصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “ينبغي إقرار […]

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