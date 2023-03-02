امر قضائي بمنع سفر مدير عام صحة صلاح الدين والحجز على أمواله

2023/03/02 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التضخم الحاصل بأمواله.

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