بوقت قياسي.. القبض على متهم بقتل شاب في صلاح الدين

2023/03/02 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قسم الاستخبارت في صلاح الدين، اليوم الخميس، القبض على متهم بقتل شاب بعد مرور 24 ساعة على الحادثة ضمن المحافظة.

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