2023/03/02 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A0KJbs7JFGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقابة صيادلة اقليم كردستان تغلق صيدليات في اربيل بسبب بيع ادوية مهربة | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقابة صيادلة اقليم كردستان تغلق صيدليات في اربيل بسبب بيع ادوية مهربة | #بمختلف_الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).