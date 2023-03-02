2023/03/02 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V-THZZpn_Xc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في حزمة أولى.. السوداني يطلق ستة عشر مشروعا لفك الاختناقات المرورية وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في حزمة أولى.. السوداني يطلق ستة عشر مشروعا لفك الاختناقات المرورية وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).