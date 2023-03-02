وزير التعليم يكشف عن دراسة استئناف برامج الابتعاث

2023/03/02 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير التعليم يستقبل السفير الاسترالية ويدعو الى تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة ويكشف عن دراسة استئناف برامج الابتعاث

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي السفيرة الأسترالية لدى العراق السيدة باولا غانلي وبحثا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.

وأكد خلال اللقاء أهمية تعضيد مجالات التعاون والتنسيق بين الجامعات العراقية ونظيراتها الاسترالية ولاسيما ما يتعلق بالبحث العلمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتخصصات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأهداف التنمية المستدامة.

ودعا وزير التعليم الى تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين البلدين كاشفا عن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى دراسة استئناف برامج الابتعاث بالتزامن مع إطلاق مشروع ومبادرة (ادرس في العراق) ومشيرا إلى أهمية الإفادة من الخبرات العلمية العالمية في مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات العلمية والمنح والزمالات الدراسية والاشراف المشترك لافتا في الوقت نفسه الى استعداد الوزارة لاستقبال طلبات تأسيس فروع الجامعات العالمية الرصينة في العراق.

من جهتها أشادت السفيرة الاسترالية بالمؤشرات الإيجابية المتحققة والقرارات المتخذة خلال المرحلة الحالية من عمر الوزارة والمضي باتجاه التطوير والتحديث على مستوى بيئة الطالب والأستاذ والمناهج مشيرة الى استعداد جامعات بلادها الى التعاون الثنائي مع الجامعات العراقية على صعيد برامج التوأمة ومذكرات التفاهم وتبادل الطلبة.

دائرة العلاقات والإعلام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2 آذار 2023

يتبع.....

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