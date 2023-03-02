فتوى للمرجع السيستاني عن الاستنساخ البشري

2023/03/02 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أفتى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في الموقف الشرعي لتجربة (الإستنساخ البشري) المثيرة للجدل.

ورد مكتب المرجع السيستاني على سؤالين وردا له عبر موقعه الإلكتروني، هذان نصهما:

- السؤال: هل يجوز الاستنساخ الحيواني والنباتي؟

- الجواب: يجوز في حدّ ذاته، وإذا صدر النهي عنه ممّن له الولاية الشرعية ـ رعايةً لبعض المصالح العامّة ـ يلزم اتّباع نهيه.

- السؤال: ما رأيكم في الاستنساخ البشري هل يجوز أم لا؟

- الجواب: إنّ التسبّب في تكوّن إنسان من بويضة امرأة بعد نزع نواتها ثمّ تطعيمها بخليّة غير جنسيّة ثمّ إعادة زرعها في الرحم وإن لم يكن حراماً في حدّ ذاته، إلّا أنّه بالنظر إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليّات يمكن لمن له الولاية الشرعيّة النهي عن إجرائها فلا تجوز عندئذٍ، والله العالم.

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