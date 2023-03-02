وفاة شخصين والثالث في الانعاش.. موبايل يقود 3 شبًان إلى

2023/03/02 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب جهاز "موبايل" في قضاء تلعفر بحافظة نينوى، بوفاة شابين ودخول ثالث إلى المستشفى بحالة حرجة، بعد ان حاولوا اخراج الجهاز من داخل بئر سقط بداخله.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة شبان حاولوا اخراج جهاز موبايل سقط في بئر قديم بقضاء تلعفر"، مبينا انه "عندما نزل الاول علق داخل البئر وحاول الثاني اللحاق به ولم يتمكن من انقاذه".

وأضاف، أن "الشاب الثالث تبعهما وعلق هو الاخر بسبب قلة الاوكسجين او وجود غازات داخل البئر مما تسبب بوفاة اثنين والثالث تم انقاذه وهو في ردهة الانعاش".

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