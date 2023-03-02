2023/03/02 | 20:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحد أعرق أحياء مدينة طنجة التاريخية بشمال المغرب يوجد مسرح ثربانتس العريق الذي يعدّ معلما حضاريا نادرا يشهد على تاريخ فني طويل عاشته المدينة ذات الإطلالة المميزة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزاوج العراقة والحداثة في مدينة الساحلين.. خطط طموحة لإحياء مسرح ثربانتس بعد نقل ملكيته إلى المغرب) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزاوج العراقة والحداثة في مدينة الساحلين.. خطط طموحة لإحياء مسرح ثربانتس بعد نقل ملكيته إلى المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).