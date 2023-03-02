2023/03/02 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kgv97r78n9U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربنه بأحذيتهن.. نساء عراقيات يلقنّ متحرشا ببغداد درسا لن ينساه | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربنه بأحذيتهن.. نساء عراقيات يلقنّ متحرشا ببغداد درسا لن ينساه | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).