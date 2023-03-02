الموت يغيب المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني

2023/03/02 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني عن عمر ناهز 65 عاماً في العاصمة الفرنسية الخميس بعد صراع مع مرض السرطان استمر سنوات، وفق ما أفادت شقيقتها وكالة فرانس برس.

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