2023/03/02 | 20:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة البرلمان يحدد 9 اذار موعدا لاستجواب مجلس أمناء شبكة الاعلام أولاً على المسلة.

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