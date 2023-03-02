2023/03/02 | 20:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعـلنت هيئة النـزاهة الاتحاديَّة صدور قرارٍ قـضائيٍّ يتـضمَّـن مـنع سفر المدير...

ظهرت المقالة منع سفر مدير عام صحة صلاح الدين بسبب تضخم أمواله لأكثر من 9 مليار دينار أولاً على المسلة.

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