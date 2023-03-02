2023/03/02 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن دراسة لاستئناف برامج الابتعاث.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن عن دراسة لاستئناف برامج الابتعاث المركز الخبري الوطني.

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