وزير الكهرباء يؤكد تنفيذ خطوات فعالة تنعكس إيجاباً على ساعات التجهيز

2023/03/02 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، محطة الحامضية التحويلية بطاقة 400KV، فيما أكد تنفيذ خطوات فعالة تنعكس إيجاباً على ساعات التجهيز.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

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