توب 5: الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء.. والسيسي يوجه بزيادة الأجور

2023/03/02 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انطلاق مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطاء النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر، إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وفشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

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