2023/03/02 | 21:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة عن أن عدم النوم لليلة واحدة فقط قد يزيد شيخوخة الدماغ بمقدار عام أو اثنين بين عشية وضحاها.وهو الأثر الذي يزول بعد ليلة يحصل فيها الإنسان على قسط كاف من الراحة.أوضح موقع LiveScience أن الباحثين توصلوا إلى تلك النتائج بعدما استخدموا منظومة تعلم آلي لتقدير “عمر الدماغ” من خلال فحوصات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: عدم النوم لليلة واحدة فقط يزيد شيخوخة الدماغ بمقدار عامين شبكة القيقب الدولية.

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