التعليم تكشف عن دراسة لاستئناف برامج الابتعاث

2023/03/02 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن دراسة لاستئناف برامج الابتعاث.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي وبحثا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك”.وأكد خلال اللقاء، وفق البيان، “أهمية تعضيد مجالات […]

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