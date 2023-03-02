السيد الصافي يكشف عن حرب ضروس لتهديم الاسرة ويؤكد ان العراق منجم الكفاءات والطاقات العلمية

2023/03/02 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المتولّي الشرعي للعتبة العبّاسية

السيد أحمد الصافي، أن العراق منجم

للكفاءات والطاقات العلمية في المجالات

المختلفة.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في

الحفل المركزيّ لتخرّج طالبات الجامعات

العراق

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