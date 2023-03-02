نادي كربلاء ينفي اقالة مدربه الكروي عباس عطية

2023/03/02 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة الادارية لنادي كربلاء

الاخبار المتداولة في مواقع التواصل

الاجتماعي عن اقالة المدرب عباس عطية

وذكر المكتب الاعلامي للنادي بان

الادارة ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة

المرحلة المقبلة وتهيئة الظ

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