كربلاء تحدد اسعار امبرية المولدات الاهلية لشهر اذار

2023/03/02 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي، الخميس، بان الحكومة

المحلية في كربلاء حددت تسعيرة

المولدات الاهلية لشهر اذار 2023.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الحكومة المحلية حددت

تسعيرة المولدات الاهلية لشهر اذار 20

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