2023/03/02 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: k58FgF2lJS8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسم مع هارون الرشيد || ضيف الحلقة المرجع الديني العلامة الشيخ عبد الرزاق السعدي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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