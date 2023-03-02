2023/03/02 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GHm3OyekQww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || السوداني: فك الاختناقات بحاجة الى صبر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || السوداني: فك الاختناقات بحاجة الى صبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).