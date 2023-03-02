2023/03/02 | 21:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: هادي جلو مرعي منذ مطلع العام 2003 حين شد النظام السابق...

ظهرت المقالة حان الوقت لنعلمهم تناول الطعام بدل الصراع أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حان الوقت لنعلمهم تناول الطعام بدل الصراع) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حان الوقت لنعلمهم تناول الطعام بدل الصراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).