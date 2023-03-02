السوداني يترأس اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد

2023/03/02 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس، استقطاعات شركات الدفع الالكتروني لرواتب الموظفين والمتقاعدين بأن فيها "غبن واضح للمواطن"، موجها باعلان معايير جديدة بهذا الشأن.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ترأس اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وناقش الاجتماع "حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة".

كما جرت مناقشة "شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن"، بحسب البيان.

ووجه السوداني بـ"إعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل".

ووجّه بـ"متابعة عمل اللجان التي شُكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب او خدمة.



وتقرر خضوع جميع شركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة وللمنافسة".

فيما شدد على "عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى"، مؤكدا خلال الاجتماع أنّ "نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد".

وشهد الاجتماع التأكيد على "أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلاً من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها".

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