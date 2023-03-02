وزير الكهرباء: طاقتنا الإنتاجية بحدود 15 ألفاً و600 ميغا واط

2023/03/02 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الكهرباء، زياد فاضل، الخميس، أن الطاقة الإنتاجية للوزارة حاليا "بحدود 15 ألفاً و600 ميغا واط".

وقال فاضل في مقابلة تلفزيونية :"نحتاج إلى 35 ألف ميغا واط من الطاقة لتجهيز 24 ساعة كهرباء للمواطنين في الصيف المقبل".

وأضاف "هناك 5 الآف ميكاواط جاهزة ومهيئة بالكامل لكن ليس لها وقود وسيكون لها تأثير كبير في الصيف المقبل ونسعى لتوفير الوقود".

وأشار فاضل الى، "توقيع اتفاقية لضمان كميات الغاز المطلوبة مع الجانب الايراني وهناك متعلقات مالية في صرف ديونها ونسعى لحلحلتها بشكل منتظم".

وأكد، ان "أبرز مخاوفنا نقصان الوقود للوحدات التوليدية، ونسعى الى تحويل وحداتنا الإنتاجية للعمل بالغاز وهذا ما نطمح له مع شركة سيمنس الألمانية".

وتابع وزير الكهرباء بالقول :"لدينا ضائعات في مجالي النقل والتوزيع وأول الضائعات يبدأ من الوقود المستخدم" مبيناً، ان "الوحدات التوليدية التي تعمل بالغاز تعمل بمعدل انتاجي للكهرباء أكثر من باقي الوقود الآخر".

ولفت الى، ان "العشوائيات والسكن الزراعي واحدة من أكثر تحدياتنا في مجال التوزيع والضائعات فيهما تصل الى 20%".

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