بالصور.. مواطنون يسلمون آثار الديوانية 230 قطعة أثرية مختلفة

2023/03/02 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مفتش آثار وتراث الديوانية، باسم جبار الشمري، الخميس، عن تسلم المفتشية أكثر من 230 قطعة أثرية مختلفة من المواطنين.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"القطع تنوعت بين حجرية وفخارية ونحاسية وأحجار كريمة تعود لفترات بابلية وساسانية وإسلامية".

ودعا الشمري المواطنين، الى "ضرورة التعاون الجاد مع كوادر المفتشية من أجل حماية آثار وتراث العراق من الضياع والسرقة".

يذكر ان سرقة الآثار العراقية تضاعفت بعد عام 2003 وسقوط مدينة الموصل عام 2014 بيد داعش الارهابي، وسط جهود حكومية لإسترداد المنهوب منها في الخارج.

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