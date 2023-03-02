المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

2023/03/02 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الرباط وبروكسل توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل، وفق ما أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، الخميس، عقب مباحثات في الرباط.

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