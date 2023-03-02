الحيدري: اميركا تحاول تحسين صورتها بالعراق بعد دخولها في ازمة عالمية

2023/03/02 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان اميركا تحاول تحسين صورتها لدى الشعب العراقي بعد ان اوقفت ضد مشاريعه طيلة 20 سنة الماضية، لافتا الى ان الازمة التي تعيشها واشنطن دفعتها نحو التوجه للعراق مجددا.

وقال الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اميركا تعيش حاليا ظرفا صعبا من الجانب الاقتصادي خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والازمة العالية التي خلفتها تلك الحرب”.

وأضاف ان “اميركا عملت خلال الـ 20 سنة الماضية بالوقوف ضد المشاريع في العراق وخصوصا مايتعلق بالبنى التحتية ومن المتوقع ان تعمل خلال الفترة المقبلة على محاولة استبدال النظرة السلبية المتولدة تجاهها”.

وبين ان “اميركا حاليا في زاوية حرجة في وقت تمكن فيه العراق من لعب دوره الريادي وكذلك انتعاش سوقه النفطي من خلال تصدير كميات كبيرة الى مختلف الدول فضلا عن مشاريع الغاز، بالتالي فأن من المؤكد ان اميركا أصبحت امام خيارين اما تقف ضد العراق في موقف الممانعة ضد مشاريعه وهو سيضر بها بالدرجة الأولى او تعمل على تحسين صورتها خلال المرحلة المقبلة”.

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