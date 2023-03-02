بغداد.. القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات واقدام اخر على الانتحار

2023/03/02 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على رجل وامرأة بحوزتهما كمية من المخدرات، فيما اشار الى اقدام شخص على الانتحار شرقي العاصمة.

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