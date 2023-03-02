وزير العمل يعلن عن شمول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالسلة الغذائية

2023/03/02 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الخميس، عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء بشمول الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالسلة الغذائية.

وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقاً لكتاب مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 29-1-2023 المتضمن استحصال موافقة رئيس الوزراء بشمول المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية وفق قانونها رقم 38 لسنة 2013 بالسلة الغذائية لهم وللأشخاص ذوي الاعاقة غير المستلمين لتلك السلة من أي مصدر آخر".

وبينت عبد الرحيم، ان "التقديم على الشمول بالسلة الغذائية يكون بتحديث بيانات البطاقة التموينية".

يذكر ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة دعت في وقت سابق الى شمول الأشخاص المستفيدين من قانون رعاية ذوي الاعاقة بالسلة الغذائية أسوة بأقرانهم المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية .

وللتقديم على خدمات هيئة الرعاية على الرابط الإلكتروني أدناه:

http://37.98.224.182:11000.



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