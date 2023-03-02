2023/03/02 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الإعمار والإسكان: حكومة السوداني متصدية لحل مشكلة الاختناقات المرورية المركز الخبري الوطني.

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