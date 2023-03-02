2023/03/02 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قلصت أسعار النفط المكاسب التي سجلتها في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، إذ قللت المخاوف من تأثير زيادات محتملة لأسعار الفائدة في أوروبا من التأثير الإيجابي لمؤشرات انتعاش اقتصادي قوي في الصين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يقلص مكاسبه في التعاملات المبكرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقلص مكاسبه في التعاملات المبكرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقلص مكاسبه في التعاملات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).