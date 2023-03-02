عقوبات أميركية جديدة على كيانات وسفن سهلت بيع النفط الإيراني

2023/03/02 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عقوبات على ستة كيانات، شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وعلى عشرين سفينة ساهمت في عمليات النقل.

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