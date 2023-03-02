وفق أحدث إحصائية.. مقارنة بين قوة الجيشين الأمريكي والصيني

2023/03/02 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين قدرات الجيشين الأمريكي والصيني، متضمنًا ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة وقوات الاحتياط والقوات الجوية وميزانية الدفاع، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول بحسب أحدث إحصائية لعام 2023.

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