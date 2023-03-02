2023/03/02 | 22:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بمراجعة المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية أولاً على المسلة.

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