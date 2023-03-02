2023/03/02 | 23:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام الهيئة العامة للكمارك يعلن عن عمليات الضبط في كافة المناطق الكمركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/02 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام الهيئة العامة للكمارك يعلن عن عمليات الضبط في كافة المناطق الكمركية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام الهيئة العامة للكمارك يعلن عن عمليات الضبط في كافة المناطق الكمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).