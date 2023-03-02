القبض على أكثر من ٩٠ عربي واجنبي امتهنوا التسول في بغداد

2023/03/02 | 23:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بظاهرة التسول.

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