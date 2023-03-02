البرلمان يعلن جدول اعمال جلساته الثلاث المقبلة

2023/03/02 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، ثلاث جلسات في الأسبوع المقبل وخلت جدول أعمالها من مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 الذي لم يقره مجلس الوزراء حتى اليوم.

ونشرت الدائرة الإعلامية البرلمانية، جدول أعمال الجلسات لأيام السبت والأثنين والثلاثاء المقبلة.

وتضمنت جداول الاعمال التصويت والقراءة لعديد من مشاريع القوانين وقراءة ومناقشة تقارير.

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