وزير الإعمار والإسكان: حكومة السوداني متصدية لحل الاختناقات المرورية

2023/03/02 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، مساء الخميس، المباشرة بتنفيذ مشاريع فك الاختناقات في بغداد ستبدأ بعد شهرين.

وقال ريكاني في تصريح صحفي، ان "حكومة محمد شياع السوداني، متصدية لحل مشكلة الاختناقات المرورية" مبيناً "حددنا 19 منطقة تعاني من عقد مرورية رئيسة".

وأشار الى، ان "بعض المشاريع سيتطلب العمل بها 24 ساعة لإنجازها ولدينا استشاري دولي مرموق في مجال تصميم هذه المشاريع".

وأوضح، ان "كل مشروع يتطلب من 9-18 شهراً لإكماله" مؤكداً، ان "التخصيص المالي موجود للمشاريع الـ 16" رافضاً الافصاح عن كلفتها.

ولفت ركاني، الى "تخصيص 3 ترليونات دينار {أكثر من ملياري دولار} لحل الإختناقات المرورية في العاصمة، وهو مبلغ قليل قياساً بمشاريع مماثلة في عواصم مثل بغداد".

وشدد على، ان "مشروع الطريق الحولي الرابع مستقل عن المشاريع المعلنة".

وكشف وزير الإعمار، عن "حاجة الوزارة لـ 15 مليار دولار لتكملة كل الطرق في العراق ومنها التوسيع والتأهيل وكذلك الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات".

ونوه الى، ان "رئيس الوزراء له إرادة قوية بتنفيذ مشاريع حل الاختناقات المرورية" مضيفاً "وننفذ حالياً 60 مشروعا بمجال الطرق ونحتاج بعموم العراق إلى 15 مليار دولار لتكملة الطرق بالبلاد ككل".

وقال ريكاني :"نعاني من مختلف أنواع الضغوط في إزالة التجاوزات على أراضي الدولة" معرباً عن أسفه "بفقدان بغداد رونقها العمراني بسبب البناء العشوائي والإكتظاظ السكاني".

وكشف وزير الإعمار "عن قرب الإعلان لاستراتيجية السكن في العراق" مشيراً الى، ان "مشروع الـ 15 المدينة السكنية موجودة على أرض الواقع".

وأشار الى "أننا نستهدف توزيع 500 ألف قطعة أرض ونعمل على توسعة تمليك الأراضي".

وقال ريكاني :"لن أتراجع عن وصف مبادرة (داري) بالفيسبوكية، وتوزيعها كبيع (السمك بالماء)" على حد وصفه.

وأعلن وزير الإعمار "عن إفتتاح الوزارة هذا العام 6 مشاريع مجاري في مختلف المحافظات خلال العام الحالي وأخرى لمشاريع الماء في النجف وميسان والقيارة في محافظة نينوى، وإدراج مشاريع مهمة في كركوك والموصل خلال موازنة 2023".

وكشف، ان "30 بالمائة من مناطق العراق غير مخدومة بالمجاري و85% من مناطق البلاد مخدومة بالماء الصالح للشرب".

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