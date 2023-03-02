خبير: العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز رغم جولة التراخيص الخامسة

2023/03/02 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير في شؤون الطاقة بلال خليفة، ان العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز على الرغم من الإنتاج الذي يروم تحقيقه من خلال جولة التراخيص الخامسة، حيث سيزداد الطلب على الطاقة في قادم السنوات.

وقال خليفة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق سيستغل الغاز المصاحب الذي يتم حرقه حاليا كما انه سيستثمر في جولة التراخيص الخامسة حقلين للغاز وكذلك تم تفعيل العقود القديمة في حقلي المنصورية وعكاز، الا ان كمية الغاز لن تتجاوز 1500 قدم مكعب قياسي”.

وأضاف ان “العراق ينتج يوميا نحو 2800 قدم مكعب قياسي، ومع إضافة الكمية المنتجة المذكورة بفعل جولات التراخيص فأن العراق سيبقى أيضا بحاجة الى كميات إضافية من الغاز”.

وبين ان “هناك زيادة بالطلب على الطاقة وارتفاع بالاستهلاك حيث من المرجح ان يحتاج العراق بعد خمس سنوات الى 5 الاف قدم مكعب قياسي يومياً، في حين ان الإنتاج حاليا يصل الى 4 الاف مايؤكد ان العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الطاقة”.

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