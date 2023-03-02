2023/03/02 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الخميس، جداول أعمال جلسات البرلمان لأيام السبت والإثنين والثلاثاء المقبلة.

فيما تضمن جدول اعمال جلسة السبت المقبل قراءة مشاريع 4 قوانين .

ادناه جداول اعمال جلسات الاسبوع المقبل

التالي

منذ 52 دقيقة

الزراعة النيابية: العراق يمتلك 1200 حقل دواجن باستثناء إقليم كردستان

منذ ساعتين

الحيدري: اميركا تحاول تحسين صورتها بالعراق بعد دخولها في ازمة عالمية

منذ ساعتين

السوداني يشدد على عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى

منذ ساعتين

تحشد نيابي للمستقلين لرفض “سانت ليغو” ضمن الانتخابات

منذ 3 ساعات

القانونية النيابية تكشف عن ثلاث مشاكل معرقلة للتعديلات الدستورية

منذ 4 ساعات

وفد حكومي رفيع يتوجه الى تركيا لمناقشة ملف المياه

منذ 4 ساعات

رئيس الوزراء: شح المياه أزمة عالمية ولا تقتصر على العراق فقط

منذ 4 ساعات

اجتماع مرتقب للحزبين الرئيسيين لحسم انتخابات إقليم كردستان

منذ 5 ساعات

برلماني يعلن الإتفاق مع وزير الكهرباء على تشغيل محطتي ديزلات الرمادي والفلوجة

منذ 6 ساعات

القانونية النيابية توضح سبب تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جداول أعمال جلسات البرلمان لأيام السبت والإثنين والثلاثاء المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جداول أعمال جلسات البرلمان لأيام السبت والإثنين والثلاثاء المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).