خبيرة أممية: وضع حقوق الإنسان تفاقم

2023/03/02 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بيلاروس، الخميس، أن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد تزداد سوءا "بشكل كبير"، في تحذير يأتي عشية صدور الحكم بحق الحائز جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي.

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