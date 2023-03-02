طبيبة تنصح بعدم تناول تلك الاطعمة على معدة فارغة

2023/03/02 | 23:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتنصح الخبيرة بعدم تناول القهوة والمياه الغازية المحلاة.

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