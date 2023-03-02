2023/03/02 | 23:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرب منه: ما يشاع عن تكليف نوري المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية غير دقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/02 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه: ما يشاع عن تكليف نوري المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية غير دقيق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب منه: ما يشاع عن تكليف نوري المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية غير دقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).