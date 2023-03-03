وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط

2023/03/03 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحفيين إن "الوزير يتطلع إلى مناقشاته مع القادة في المنطقة والتي تهدف إلى دعم وتعزيز شراكاتنا وتعزيز التعاون".

وكان أوستين بحث الأسبوع مع نظيره الإسرائيلي، يؤاف غلانت التهديد الإيراني، حيث عبر غلانت عن قلق بلاده من استمرار تخصيب اليورانيوم في المشروع النووي الإيراني، وأكد الحاجة والالتزام بمنع إيران من تطوير قدرات نووية.

من ناحيته كرر أوستين، تعهد الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

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