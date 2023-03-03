شاهد بالفيديو.. التميمي: الحوالات الصغيرة تنذر بكارثة تضرب الاسواق العراقية

2023/03/03 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A5Irc-M9ZTQ

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