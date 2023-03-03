2023/03/03 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4_qJCyhD90I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بالمجلس الاعلى دافع عن الاطار ونفى تشريعه حظر المشروبات.. وصليوه يرد عليه | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بالمجلس الاعلى دافع عن الاطار ونفى تشريعه حظر المشروبات.. وصليوه يرد عليه | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).